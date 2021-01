Castellazzi: “Handanovic, troppe critiche. A volte non ci prova? Un tuffo non cambia la sostanza”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex portiere, tra le altre, dell’Inter Luca Castellazzi ha parlato così di Handanovic e delle critiche ricevute:

“Sì. Vero che ai livelli top il minimo gol viene analizzato alla ricerca della mancanza e si è molto esigenti, ma la sua forza è stata la continuità di rendimento negli anni. Anche lui si è evoluto molto negli anni e coi piedi è diventato molto efficace: ultimamente è stato criticato su gol sui quali era anche difficile fare qualcosa. Sai cos’è che ha creato l’alone? Che a volte non abbia provato l’intervento, ma se son palle come quella di ieri sera, sono imprendibili e un tuffo non cambia la reale sostanza. Questo non toglie niente ai suoi meriti negli anni, tanto di cappello anche come personalità”.

MUSSO L’EREDE? – “Penso di sì, se cerchi uno di età media e pronto al salto, Musso è il più attrezzato. Giusto che abbia fatto il suo percorso all’Udinese, in cui è cresciuto tanto di partita in partita. Pure lui è molto potente, e se voleva promuoversi all’Inter la parata su Lautaro è stata il modo migliore! Eccezionale, perché leggi prima nelle intenzioni e spingi bene. Normale che per l’anagrafe di Handanovic l’Inter debba guardarsi intorno, se posso spendere un altro nome, che gioca però già in una grande, è Meret. Ha avuto meno certezze e continuità per l’alternanza con Ospina, e magari è più difficile arrivarci ma è un nome di chi può ambire a tornare protagonista”.