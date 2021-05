Castellazzi: “Post Handanovic? Mi piacciono Musso e Meret. Mou bel colpo per la Roma”

L'ex portiere dell'Inter ha parlato a Tmw del futuro della porta nerazzurra e del ritorno in Italia del tecnico portoghese

L'ex portiere dell'Inter Luca Castellazzi ha parlato a Tmw del futuro della porta nerazzurra e del ritorno in Italia del tecnico portoghese José Mourinho :

"Arrivai all'Inter nell'estate post Triplete, Mou era appena andato via e l'ambiente Inter lo amava ancora e credo lo ami tuttora perché ha lasciato un segno indelebile. Era stimato da tutti, dai calciatori ma anche da coloro che lavoravano alla Pinetina. E' un bel colpo per la Roma, Mou ha la personalità per gestire una piazza esigente e ambiziosa. E' un tecnico di assoluto valore, è chiaro che dovrà essere supportato dai giocatori e dagli innesti dal mercato".