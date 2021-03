Castellazzi: “Suning finalmente si è esposta. Fuga dall’Inter? No, lo scudetto…”

Le parole dell'ex portiere: "La proprietà finalmente si è esposta con parole che i tifosi aspettavano: sono parole chiare che danno serenità per il futuro"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Luca Castellazzi, ex portiere nerazzurro, ha risposto così ad una domanda in merito ad una possibile fuga di top player dall'Inter vista la non semplice questione societaria: "Fuga secondo me no, una vittoria dello scudetto creerebbe più attenzioni sull'Inter e la renderebbe più attraente. La proprietà finalmente si è esposta con parole che i tifosi aspettavano: sono parole chiare che danno serenità per il futuro. L'Inter può diventare più attraente per un giocatore per arrivare piuttosto che per andare via".