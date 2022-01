Castellini: “Icardi? Perfetto per la Serie A e Allegri: dovesse andare alla Juve…”

Le parole dell'ex calciatore: "Icardi è il prototipo del centravanti di cui ha bisogno Allegri. Lui è un tecnico molto pratico"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Paolo Castellini, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere Mauro Icardi con la maglia della Juventus: "Icardi è fortissimo, ha qualità perfette per la Serie A: è fisico, ma occhio a non sottovalutarlo tecnicamente! Con noi alla Samp è salito in prima squadra giovanissimo: si è subito imposto con grande personalità. Sembrava nostro compagno da sempre. Icardi è il prototipo del centravanti di cui ha bisogno Allegri. Lui è un tecnico molto pratico, proprio come le caratteristiche di gioco di Mauro. Dovesse andare alla Juventus, i bianconeri ci guadagnerebbero eccome".