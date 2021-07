Castro: “Ecco come fermare Lukaku. Dopo la disastrosa semifinale con l’Inter…”

Intervistato da Repubblica, Luis Castro, allenatore dello Shakhtar, spiega come poter fermare Big Rom

Intervistato da Repubblica, Luis Castro, allenatore dello Shakhtar, spiega come poter fermare Romelu Lukaku in vista di Belgio-Italia. "Come fermare Lukaku? Ho dovuto impararlo sulla mia pelle". La squadra ucraina ha interrotto la serie di 9 gare di fila a segno del fuoriclasse di Big Rom in Europa. "Lo era stato anche con noi in semifinale di Europa League ad agosto 2020: 5 gol dell’Inter, due suoi".