Cattaneo: “Scudetto? A fine anno sarà seconda stella. Su Inter-Milan…”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Marco Cattaneo , giornalista DAZN, ha parlato così in vista del derby: "Mi sembrano due squadre estremamente consapevoli, l'Inter lo è ancora di più dopo il finale della scorsa stagione. L'Inter era più forte negli 11 l'anno scorso, ma quest'anno ha perso qualcosa, nonostante abbia qualcosa in più nelle alternative. Il Milan è a mille, è una squadra intensa, fisica, veloce, con grande gamba, già molto forte nell'uno contro uno e ora lo è ancora di più. Sono molto curioso di vedere se il divario emerso l'anno scorso esiste ancora, se sia inferiore o se addirittura sia stato ribaltato.

Scudetto? Per me a fine stagione verrà assegnata la seconda stella. Ci sono tante incognite: vediamo se la Juve completerà il suo percorso di crescita, la metto in seconda fila assieme al Napoli che è un'altra incognita essendo l'unica che ha cambiato allenatore, nonostante resti una squadra molto forte. Vedo in prima fila Inter e Milan e in seconda Napoli e Juve. La Lazio di Napoli è una squadra molto forte, la Roma se recupera Lukaku è una squadra molto forte, anche l'Atalanta lo è. Ci divertiremo sicuramente. Il derby di sabato ci darà delle prime risposte".