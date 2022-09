Cattelan: “Inter, c’è un po’ di confusione e questo incide. Conte? Mi pare esagerato…”

Intervenuto nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva, Alessandro Cattelan commenta il momento non facile che sta attraversando l'Inter. "Inter implosa dal punto di vista caratteriale? Vedendo l'Inter nel derby penso di sì. Sono tre punti che pesano tanto sul morale. Il morale dei tifosi è sotto i tacchi, quello dei giocatori spero che sia un po' più in alto e possano ricominciare a far vedere quello che hanno fatto vedere negli ultimi anni. Conte? L'Inter l'anno scorso ha fatto comunque una buona stagione, c'è stata un po' di confusione ma da due estati e questo alla lunga incide sul gruppo e sui giocatori. Parlare di vuoto lasciato da Conte mi pare esagerato".