Gds – Onana, tra i fan anche 2 leggende. Allora sorge spontanea questa domanda

"È uno dei primi cinque portieri al mondo: è agile, esplosivo e veloce. E forte fisicamente. Inoltre, ha grandi qualità nel far partire l’azione". L’investitura sulla Bild, qualche mese fa, arrivò direttamente da parte di Oliver Kahn, attuale a.d. del Bayern e per anni uno dei migliori portieri al mondo.

Ma tra i fan di Onana, ricorda la Rosea, non c’è soltanto Kahn: anche Neuer – capitano del club bavarese - via social aveva postato un video nel 2019 per congratularsi con il camerunese, definendosi uno dei suoi più grandi ammiratori. E allora, la domanda viene spontanea: possibile che l’Inter possa tenere un anno in panchina un potenziale numero uno al mondo? Inzaghi in ritiro è stato chiaro: «Il titolare è Handanovic», però i tifosi aspettano con ansia l’esordio di André e il tormentone è tornato attuale dopo aver visto di cosa è capace Maignan