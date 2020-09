Quanta Inter a sostenere D’Ambrosio, Cattelan ne approfitta: selfie con il “tridente”

C’erano anche i giocatori dell’Inter all’inaugurazione del primo ristorante milanese di Danilo D’Ambrosio. Oltre al vice presidente Javier Zanetti accompagnato dalla moglie Paula (e chi in fatto di ristoranti ha una certa esperienza) c’era praticamente tutta la squadra: da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ai più giovani Esposito e Bastoni. Presente anche Alessandro Cattelan (che ieri è tornato in tv con il programma X Factor), super tifoso dei nerazzurri. Il conduttore non ha resistito e si è fatto immortalare insieme alla coppia d’attacco, la LuLa. Risultato? Che tridente…

I compagni di D’Ambrosio hanno partecipato alla serata speciale e gustato i piatti del chef Lo Basso. Ottima cucina, qualche selfie e gli auguri a Danilo per la sua nuova avventura extra calcio…