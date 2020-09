Cattelan: “Inter, pian piano ci stiamo avvicinando alla Juve. Ho esultato quando Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Cattelan ha commentato i movimenti di mercato dell’Inter e la lotta scudetto in vista della nuova stagione. Questa l’opinione del conduttore e noto tifoso nerazzurro: “Credo che la Juve rimanga favorita, ma pian piano ci stiamo avvicinando. Da Spalletti in poi stiamo iniziando ad avere una ricostruzione che porta delle cose buone. Quanto ho esultato quando Conte è rimasto? Molto perché altrimenti sarebbe stato ricominciare da capo. Ricominciare da zero magari sarebbe andata bene, però avere continuità è bello”.

(Sky Sport)