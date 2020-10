Cauet: “Eriksen non è un combattente come Conte ma decide le partite. Fatica se i compagni…”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, l’ex calciatore dell’Inter Benoit Cauet ha parlato dei nerazzurri di Antonio Conte: “Nel derby si è notato il problema in difesa. Se stasera giocheranno gli stessi (D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov, ndr), vorrà dire che Conte si fida di loro e che chiede il riscatto di una prestazione che non è stata all’altezza delle aspettative. Loro devono dimostrare di aver capito che gli atteggiamenti e l’umiltà contato più di tutto in partite come queste: non basta essere un calciatore ma serve la forza mentale per dimostrare di essere un determinante. Conte si aspetta una grande prova contro una squadra che l’anno scorso ha fatto molto bene. Marcus Thuram è un giocatore importante, che ha dimostrato tutto il suo potenziale ed è in crescita costante“.

Su Eriksen Cauet non ha dubbi: “Ogni volta che scende in campo sarà valutato. È un giocatore di cui non si discute la qualità tecnica ma lo spirito, che forse non è lo stesso di quello dell’allenatore. Non è un combattente come lo era Conte e come lo è la squadra ma ha delle capacità tecniche talmente importanti che in partite come quelle di stasera in cui si dovrà giocare un calcio ad intensità altissima può far comodo per la sua qualità e visione di gioco e che in ogni momento può decidere il match. È chiaro che dovrà essere sostenuto dalla squadra. Nel contesto ci sono due giocatori molto abili ad attaccare (Barella e Vidal, ndr) ma se non si sacrificano per questo tipo di giocatori, il danese fa fatica“.

Vidal ed Eriksen le scelte migliori per sostenere un centrocampo? Cauet risponde così: “Non sono la coppia migliore ma lo sono ora. Posso essere complementari ma sono due giocatori che non stanno fermi ma si inseriscono. Se parliamo di fase offensiva è la coppia migliore, mentre in quella difensiva con questi due ti mancherà qualcosa“.