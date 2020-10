Eriksen, ecco l’offerta a cui Zhang e l’Inter hanno detto no. “E per gennaio una cosa è certa”

Deve ancora scoccare la scintilla tra Christian Eriksen e l’Inter. Il danese non è ancora riuscito ad esprimere il suo enorme potenziale in nerazzurro e in estate ha davvero potuto lasciare Milano. E’ infatti arrivata negli ultimi giorni di mercato una proposta al club nerazzurro, come svela Calciomercato.com: “Al tavolo dell’Inter infatti si è presentato il Borussia Dortmund con un’offerta di prestito, la più convincente tra i tanti approcci ricevuti in momenti diversi della lunga estate di mercato.

I tedeschi hanno messo sul piatto un anno di prestito per Eriksen, discutendo anche la possibilità di un’opzione di riscatto senza alcun vincolo o obbligo. La risposta dell’Inter è stata un no secco per la linea del presidente Zhang: niente giocatori importanti in regalo, chi può essere ancora utile alla causa non va via in prestito, come per Nainggolan al Cagliari vale anche per Eriksen al BVB. A gennaio può essere un’altra storia, dipenderà dalle offerte e dalla scossa che l’Inter si aspetta dal danese. Una cosa è certa, anzi due: niente regali e niente più tempo da perdere“, si legge.