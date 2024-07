Intervistato da DotSport.it, Benoit Cauet ha commentato il deludente campionato europeo disputato dall'Italia. "Capisco la delusione, ma sarei meno pessimista. Spalletti non è un vero ct , ma un allenatore, avrà bisogno di tempo per fare bene".

E la Francia? L'ex nerazzurro è critico: "Chi non è ancora decollata è la Francia. Una squadra fortissima, forse sulla carta è la favorita per la vittoria finale, ma stanno mancando i gol. Spero che il meglio debba ancora arrivare. Male anche l’Inghilterra. Mi sembra che la squadra sia in down fisicamente, ma comunque sono molto sotto le aspettative".