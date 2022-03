Cauet: “Inter, solo un calo fisico. Non se ne faccia un dramma. Mercato? Farei…”

L'ex centrocampista nerazzurro parla del momento complicato che sta attraversando la squadra di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Itasportpress, Benoit Cauet parla del momento complicato che sta attraversando l'Inter. "Al momento c’è soltanto stato un calo fisico. Non si può parlare di tutto quanto in crisi all’improvviso. Non se ne faccia un dramma. Per lo scudetto sono i favoriti assoluti. Mercato? Su tutti, farei un pensiero concreto a Scamacca e Frattesi del Sassuolo”.