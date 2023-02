Cauet: “Inter favorita, ma il Porto ha qualità per metterla in difficoltà”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Benoit Cauet, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di domani contro il Porto: “L’Inter è favorita sulla carta, ma le partite di Champions sono sempre complicate. Conceiçao sta facendo benissimo, la sua squadra è esperta, conosce bene i nerazzurri e San Siro. Il Porto ha qualità per mettere in difficoltà l’Inter, non saranno partite semplici. Lukaku con la sua fisicità può fare la differenza, il suo recupero è fondamentale per Inzaghi”.