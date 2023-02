Biasin: “Lukaku? L’Inter non ha 20mln. Ma questo nome è più di una possibilità”

Così il giornalista: "La conferma del belga non può passare da un atto d’amore e generosità del club, piuttosto solo dai suoi gol"

Nel corso del suo editoriale per il sito di Sportitalia, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, soffermandosi sul futuro di Romelu Lukaku e delle possibili mosse nerazzurre in attacco.

"Trattenere Lukaku costa 20 milioni circa, soldi che l’Inter non ha. È brutto da dire ma la conferma del belga non può passare da un atto d’amore e generosità del club, piuttosto solo dai suoi gol. Per fortuna c’è tempo. E comunque Thuram è più di una possibilità (a meno che all’ultimo arrivino clamorosi rilanci sull’ingaggio)".