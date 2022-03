Cauet: “Inter? Uscita a testa alta dalla Champions. Mancata cattiveria sotto porta”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter è uscita a testa alta dalla competizione. Ha vinto ad Anfield e non era per nulla semplice"

Intervenuto ai microfoni di AreaNapoli, Benoit Cauet, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto: "Il campionato è più avvincente che mai. Il Milan è al comando, l'Inter ha una partita in meno. Il Napoli non è tagliato fuori, ma è una delle candidate più autorevoli alla vittoria del tricolore. A Liverpool? L'Inter è uscita a testa alta dalla competizione. Ha vinto ad Anfield e non era per nulla semplice. Purtroppo i nerazzurri hanno pagato lo 0-2 della gara di andata. In quella occasione il Liverpool, pur non entusiasmando, è stato bravo a capitalizzare le occasioni create. L'Inter ci ha creduto anche in Inghilterra, ha lottato fino alla fine. Forse è mancata solo un po' di cattiveria sotto porta".