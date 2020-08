Cauet: “Inter, Conte un vincente. Lukaku-Lautaro? Forse solo Neymar-Mbappé come loro”

Intervistato da Radio Sportiva, Benoit Cauet, fra i grandi protagonisti dell’ultima Coppa UEFA vinta dall’Inter nella stagione 1997-98, ha parlato del momento della squadra di Antonio Conte alla vigilia del grande appuntamento contro il Siviglia:

“L’Inter ha preso un allenatore vincente come Conte per tornare a mettere trofei in bacheca. Poi vincere aiuta a vincere e i nerazzurri potrebbero avvicinarsi ancora di più alla Juventus nella lotta scudetto. Lukaku? Spesso gli attaccanti stranieri fanno fatica in Serie A, lui invece non ha avuto problemi, si è subito ambientato prendendo in mano le redini della squadra. Lukaku ha avuto un impatto fondamentale, con Lautaro Martinez forma una coppia come pochissime altre in Europa, forse Neymar-Mbappé sono alla loro altezza“.

(Fonte: Radio Sportiva)