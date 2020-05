Causio: “Sarà campionato falsato, ma vincerà la Juve. L’Inter? Gioca per il secondo posto”

«Sarà un campionato anomalo, falsato, anche se alla fine lo vincerà la Juve». Apre così l’intervista di Franco Causio, ex calciatore, ai microfoni de Il Giorno. Il tema principalmente affrontato, ovviamente, l’ufficialità della ripresa del calcio italiano.

Perché questa riapertura del calcio non la convince?

«Ripartire dopo tre mesi di stop sarà complicato per tutti: un inedito per il nostro calcio. Vi dico di più, la Serie A riprende perché in testa c’è la Juve, che non avrebbe accettato uno scudetto a tavolino. Se davanti c’era un’altra squadra, e vi lascio immaginare quale, avrebbe fatto carte false per chiudere subito il campionato e intascare il titolo».

Si giocheranno 12 gare a porte chiuse…

«Un altro elemento che falsa la regolarità del campionato, il fattore campo sparisce, di fatto si annulla. E poi il calcio senza pubblico non é vero calcio».

La lunga pausa può rovesciare i valori in campo e ribaltare i pronostici?

«Credo che alla fine vincerà la Juve. È la più forte e la più completa come organico. La Lazio è stata interrotta sul più bello e non so se potrà riprendere la sua corsa con la stessa efficacia».

L’Inter è tagliata fuori dal discorso scudetto?

«Se batte la Samp nel recupero, sale a -6 dalla Juve. Credo che Conte fara’ la corsa sulla Lazio per agganciare almeno il secondo posto».

Se il Covid rialzasse la testa e Gravina dovesse ricorrere ai playoff?

«Questo è già un campionato falsato non complichiamo le cose. Se il virus ricompare, ci si ferma e basta. Che senso ha decidere una stagione intera con partite secche?».