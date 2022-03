Causio: “Dybala? Decisione che ci sta: non ha avuto il rendimento atteso”

Così l'ex calciatore: "Non dimentichiamo che ha anche 28 anni e sarebbe servito un investimento importante"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Franco Causio, ex calciatore, ha parlato così del mancato rinnovo con la Juventus di Paulo Dybala: «A Torino c’è un detto sempre valido: passano i dirigenti, gli allenatori, i giocatori, resta la Juventus. Nelle ultime due stagioni, non so per quale motivo, Dybala non ha avuto il rendimento atteso e la società ha preso la sua decisione. Non dimentichiamo che ha anche 28 anni e sarebbe servito un investimento importante. E’ una decisione che ci sta».