Causio: “Inter, Eriksen può fare la differenza. Moses e Young si sono già inseriti bene”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Causio commenta il mercato di gennaio dell’Inter: “Conte ha avuto l’esperienza di allenare in Premier, quindi li ha voluti lui quei giocatori arrivati nel mercato di gennaio. Ho visto Moses e Young, si sono già inseriti bene. Eriksen ha avuto un po’ più di difficoltà, anche per il ruolo che ricopre, ma può fare la differenza. Poi ho visto bene Brozovic, che ha cambiato il volto dell’Inter. Con questi l’Inter si è avvicinata alla Juve. Insieme alla Lazio possono lottare fino alla fine. E la Lazio è la squadra più in forma al momento“.

(TMW Radio)