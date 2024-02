Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Franco Causio, ex calciatore, ha parlato così di Inter-Juve di domenica sera: "Credo che l'Inter oggi abbia qualcosa in più rispetto ai bianconeri. La Juventus in questa stagione ha però dimostrato di essere una squadra coesa. I bianconeri devono andare a Milano a giocarsela. Non sarei in grado di fare un pronostico, mi auguro una vittoria per la Juventus e che magari qualcuno faccia una tripletta come la feci io qualche anno fa".