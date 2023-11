Causio: “Juve-Inter? Stanno facendo il vuoto, sarà una bella partita intensa”

Le parole dell'ex calciatore: "La storia insegna come in un campionato così difficile possa bastare un filotto di 3-4 vittorie"

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Franco Causio , ex calciatore, ha parlato così in vista di Juve-Inter : «Una bella partita, intensa, tra le due squadre che di fatto stanno dominando il campionato di serie A. Lo dicono i risultati, stanno praticamente facendo il vuoto».

«Credo proprio di sì, arrivati a questo punto della stagione non mi sembra ci possano essere altre squadre in corsa. Anche se poi è molto presto, la storia insegna come in un campionato così difficile possa bastare un filotto di 3-4 vittorie, o magari un periodo negativo delle prime, per rivedere tutti gli equilibri».