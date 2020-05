Cavani, assist all’Inter: sì a un ingaggio “ridotto”, ma l’Atletico Madrid non molla

L’Inter accelera per Edinson Cavani: l’attaccante uruguayano, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, è diventato il primo obiettivo della dirigenza nerazzurra, che ha dovuto fare i conti con la decisione di Mertens di rinnovare con il Napoli. Secondo Tuttosport, il Matador è pronto a servire un ulteriore assist al club di viale della Liberazione:

“Incassata la notizia dell’imminente rinnovo di Mertens con il Napoli, l’Inter ha accelerato su Edinson Cavani, un obiettivo di vecchia data, in scadenza col Psg. Antonio Conte è un estimatore del “Matador” e, anche se avrebbe preferito Mertens, non ha ovviamente posto veti. E anche Cavani, nonostante prenda 12 milioni a Parigi, ha già fatto sapere al suo entourage di essere disponibile ad abbassarsi lo stipendio per tornare a rimettersi in gioco in Serie A. Cavani non pretenderebbe un ingaggio superiore a quello percepito da Lukaku o Eriksen (ovvero da 7 milioni in su con i bonus).

Piuttosto il vero problema riguarda la concorrenza dell’Atletico Madrid, su Cavani fin dallo scorso dicembre. Gli accordi presi a fine 2019 non si sono concretizzati, ma Simeone è sempre in pressing e non mollerà facilmente la presa. Dunque sarà un derby in “famiglia” con un ex nerazzurro, sempre che il Psg – a sorpresa – non decida di fare una proposta di rinnovo“.