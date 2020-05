Inter, niente Mertens: il belga resta a Napoli. GdS: “Ieri colloquio decisivo via Skype”

“L’ultimatum dato da De Laurentiis è stato il pretesto perché le parti si ritrovassero e riaprissero la discussione”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Dries Mertens: ieri c’è stato un colloquio, via Skype, tra il giocatore e l’AD Giuntoli, che ha ottenuto l’ok per la firma sul nuovo contratto da 5 mln netti a stagione oltre ad un bonus di 2 mln per la recompra del cartellino.

GATTUSO DECISIVO – Secondo quanto riporta la Rosea, a recitare un ruolo chiave è stato Gattuso: l’ex Milan considera Dries centrale per il suo progetto, un elemento imprescindibile nei suoi schemi. Oltre a Giuntoli, è stato lo stesso Gattuso a convincere Mertens ad accettare la proposta di restare a Napoli nonostante non siano mancate le offerte.