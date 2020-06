In Argentina – Mercato Inter: Cavani, anche il Boca ci pensa. Ma può?

Edinson Cavani è stato accostato all’Inter ma anche all’Atletico Madrid. In Argentina però si chiedono se, essendo un parametro zero, non possa arrivare anche al Boca. Marca scrive: “Cavani non giocherà le restanti gare di coppa con il PSG, il suo contratto scadrà il 30 giugno. C’è anche il club argentino sul giocatore che piace all’Inter, all’Atletico e anche all’Inter Miami di Beckham. Il suo nome è stato anche accostato al Newcastle e al Manchester United”.

Però in passato ha detto che gli sarebbe piaciuto un’esperienza al Boca e su quelle parole il quotidiano, in versione argentina, fa leva per dire che – vista anche la vicinanza con l’Uruguay – la maglia del club argentino potrebbe essere la giusta soluzione. Ma Marca si chiede: “Il Boca può?”. Non pagherebbe il costo del cartellino, ma il giocatore ha uno stipendio alto.

(Fonte: marca.com.ar)