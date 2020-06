Carlos Bianchi: “Cavani, segna ed è di una generosità rara. Un suo difetto…”

È uno dei centravanti più generosi che abbia mai visto. In fondo, ovviamente, gli piace segnare ed è attratto dal gol come un grande attaccante. Ma ha un’altra caratteristica: quella di voler essere utile alla squadra. Quando un attaccante non segna di solito si dice sia rimasto a casa. Ma questa cosa non può essere mai detta per lui perché anche quando non segna dà il suo contributo ai compagni. Gli piace segnare, ha le qualità per farlo anche se non so se ha tutte le caratteristiche di un marcatore. A volte gli manca la calma quando ha chance facili, capita a tutti ovviamente. È il migliore perché ha segnato tanti gol. Si a volte ne ha sbagliati, ma succede a tutti gli attaccanti, sicuramente non si può dire di lui che resti inattivo in una gara.