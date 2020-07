In Francia – Mercato, ecco perché Cavani non si è trattenuto per altri due mesi al PSG

Mohamed Bouhafsi è un giornalista del canale francese RMC e ha parlato sia dell’addio di Meunier al PSG sia di quello di Cavani che alla fine non è rimasto neanche per giocare la Champions League.

«Meunier ha chiesto un aumento di stipendio al club parigino per giocare i successivi due mesi. Ha detto a Leonardo che voleva rimanere ma avrebbe voluto per due mesi stipendio raddoppiato e un indennizzo per il Dortmund. La trovo davvero brutta come cosa. Meunier, mi piace ed è anche simpatico, ma non chiede un aumento per gli ultimi due mesi con il tuo club, al massimo finisci il contratto. Cavani? Aveva detto che sarebbe rimasto a Parigi per finire la sua avventura, ma l’intervista di Leo nella quale ha parlato di fine di un ciclo lo ha toccato nell’orgoglio», ha spiegato il giornalista.

(Fonte: RMC Sport)