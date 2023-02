Cavasin: “Derby delicato per Inter e Milan. Di solito non vince mai la favorita”

Alberto Cavasin, ex allenatore del milanista Pioli e dell'interista Farris ai tempi del Fiorenzuola, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul derby di Milano in programma questa sera: "Un incontro delicato sia per l'Inter sia per il Milan, ma a Stefano un successo servirebbe di più per dimenticare un inizio di 2023 in salita. Di solito in certe partite non vince mai la favorita".