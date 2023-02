GdS – Inter, è la volta buona? Inzaghi cerca la prima vittoria nel derby in Serie A

Inter-Milan questa sera mette in palio tre punti fondamentali: il tecnico cerca anche la sua prima vittoria in Serie A nel derby

Daniele Vitiello

Inter-Milan di stasera è un'opportunità importante per i nerazzurri e per Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro si è già tolto diverse soddisfazioni contro i rossoneri, ma non in campionato.

Spiega infatti la Gazzetta dello Sport: "La carriera da tecnico di Simone Inzaghi nasce dopo un derby: Lotito gli affida la panchina della Lazio, fresca di scoppola (1-4) contro la Roma. È il 3 aprile 2016, Simone sostituisce proprio Stefano Pioli, oggi rivale in difficoltà sulla panchina del Milan. Corsi e ricorsi, incroci che ritornano ma non… tornano. Da quando guida l’Inter, Inzaghi non ha ancora vinto un derby di Serie A (3 partite, due sconfitte e un pareggio) però l’ultimo titolo in bacheca è arrivato poche settimane fa, con la Supercoppa vinta a Riad in una stracittadina dominata in lungo in largo dalla sua Inter.

In totale, gli incroci contro il Milan sono già sei, e le due sfide di Coppa Italia sorridono a Inzaghi: una vittoria e un pareggio lo scorso anno, quando eliminò Pioli in semifinale prima di vincere il trofeo contro la Juve. Ed è quel successo che ha permesso all’Inter di vendicarsi dello scudetto perso lo scorso anno, con una serata piuttosto dolce per i colori nerazzurri".