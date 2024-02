"La Juventus non può fare questi calcoli in questo tipo di partite", assicura l'ex allenatore Cavasin a Sportitalia

"Inter inarrivabile domenica sera. Il Frosinone è allenato da uno dei migliori allenatori che abbiamo in Italia (Di Francesco), che sta facendo molto bene e vale una grande squadra secondo me. Con i suoi limiti di squadre è andato a San Siro contro l'Inter ha perso 2-0, ma ha tirato in porta più volte e si è giocato la partita attaccando. La Juventus poteva perdere 3-0 forse, ma giocando in un altro modo. Non può fare questi calcoli in questo tipo di partite".