CdA Inter, -120 mln: il rosso in bilancio si riduce. -23 mln da sponsor cinesi

Il club nerazzurro ieri ha ufficializzato l'approvazione della trimestrale al 31 marzo: ricavi aumentati del venti per cento

Come ha ufficializzato ieri l'Inter dopo il CdA , è stata approvata la trimestrale del 31 marzo. I ricavi consolidati del club nerazzurro sono aumentati del venti per cento grazie alle cessione di Lukaku e Hakimi fatte nella scorsa stagione. E grazie alla riapertura degli stadi che ha permesso al club di guadagnare circa 40 mln di euro.

Uno stop invece è arrivato sul fronte sponsorizzazione. Sono diventati inesigibili alcuni crediti di sponsorizzazioni sottoscritte con alcune aziende cinesi operanti nel settore del turismo e degli eventi. 23 mln di euro in meno da segnare sul bilancio. Sicuramente a giugno si registrerà un miglioramento nelle perdite e il rosso scenderà da 246 mln a 120 mln . Il club nerazzurro aveva previsto di rientrare in una perdita sui cento mln.

Entro il 30 giugno la società guidata da Suning chiuderà con la Uefa un nuovo settlement agreement per il fair play finanziario. Così come faranno gli altri club. Per questo si potrebbe andare incontro a restrizioni finanziarie e sportive. L'incontro virtuale con la sede di Nyon è in agenda nei prossimi giorni.