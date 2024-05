CdS – Audero al Como? Già avvistato in città nei giorni scorsi

Il portiere pronto a lasciare l'Inter potrebbe trovare spazio ancora in Serie A il prossimo anno

Emil Audero saluterà l'Inter al 30 giugno. Il prestito del portiere di proprietà della Sampdoria terminerà, ma l'ormai ex vice Sommer non tornerà a Genova. Almeno non dovrebbe, stando a quelle che sono le indiscrezioni di questi giorni. Si legge sul Corriere dello Sport a proposito della possibilità Como: