CorSport conferma: “Back sponsor Inter, attesi sviluppi in settimana: U-Power in pole”

L'Inter è ad un passo dal finalizzare l'intesa con U-Power come back sponsor per questa stagione

L'Inter è ad un passo dal finalizzare l'intesa con U-Power come back sponsor per questa stagione. A riportarlo è stato ieri La Gazzetta dello Sport e il CorSport, oggi, lo conferma:

"In settimana sono attesi sviluppi per quanto riguarda il “back sponsor”, quello da piazzare sul retro della maglia sotto al numero dei giocatori. In prima fila c’è U-Power, lo stesso che dà il nome allo stadio del Monza sempre per ragioni di sponsorizzazione, e permetterebbe al club di assicurarsi un’altra entrata certa dopo il nuovo accordo con Nike, eBay sulla manica e l’approdo di Paramount+ in qualità di main sponsor sulle magliette".