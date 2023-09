Nazionali, Asllani sull’Albania: “Col ct Sylvinho siamo diventati squadra compatta”

«Conoscevamo l'importanza della partita e la forza dell'avversario. Loro hanno difeso bene nel primo tempo, ma noi abbiamo trovato quel super gol di Asan. Nella ripresa ci hanno messo un po' in difficoltà, ma noi abbiamo fatto benissimo». Così Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha parlato nel post gara di Albania-Polonia finita due a zero per la sua Nazionale. Considerato tra i protagonisti in campo della gara, il calciatore interista è stato intervistato alla fine dei novanta minuti.