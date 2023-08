CdS – Cagliari-Inter finita in trenta minuti: vittoria senza sforzi per Inzaghi

"C ’è anche l’Inter. Senza neanche sforzarsi troppo, Inzaghi sistema in mezz’ora la pratica Cagliari e si allinea al terzetto di testa", si legge sul Corriere dello Sport di oggi a proposito del match di ieri sera. "Gli è bastato aspettare gli errori dell’avversario, che a un certo punto schierava un 2003 e tre 2002 contemporaneamente e meravigliosamente, per controllare la serata alla Sardegna Arena. Era troppo ampia la differenza di valori, in termini di qualità ed esperienza, perché non alterasse gli equilibri della sfida", l'analisi.