La metamorfosi si è conclusa con pieno successo. Hakan Calhanoglu ha percorso la via di un cambiamento che tanti prima di lui avevano affrontato. Non tutti magari con gli stessi risultati, ma alcuni davvero cambiati. Da ex trequartista, il turco è ora uno splendido regista, tra i primissimi a livello mondiale. E il paragone non può che essere Andrea Pirlo, il numero uno probabilmente di sempre in quella zona di campo. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: