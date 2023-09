CdS / Champions, Guardiola ha ragione: l’Inter ha tutto per puntare alla 2ª finale

Il Corriere dello Sport è sicuro: "Ora godiamo di una considerazione maggiore in tutta Europa rispetto a qualche anno fa. Questo per meriti conquistati di un anno fa".

Tra le italiane spicca l'Inter: "In realtà oggi la situazione è un po’ diversa, le nostre si avvicinano alla Champions con qualche problema da risolvere. Tutte tranne l’Inter che ha appena tramortito il Milan con 5 gol nel derby, guida la classifica a punteggio pieno con 13 gol in 4 partite, con Lautaro Martinez capocannoniere e con Thuram appena esploso. La Real Sociedad, avversaria di domani sera, ha infastidito il Real Madrid al Bernabeu prima di lasciare i 3 punti ad Ancelotti, ma è alla portata dell’Inter di oggi".

Il quotidiano non ha dubbi:

"Senza indugi, Inzaghi ha tutto per puntare alla seconda finale consecutiva, come ha detto proprio Guardiola".

