Cds – Conte-Real? Il tecnico fa i primi nomi: vuole Kanté e Lukaku

Il tecnico è sempre più vicino alla panchina dei Blancos: e avrebbe già avanzato le sue richieste sul mercato

E' ancora da definire il futuro di Antonio Conte, che sembra però essere sempre più vicino alla panchina del Real Madrid. E, dopo l'acquisto di David Alaba già ufficializzato, il tecnico sembra aver già chiesto due nomi in caso di arrivo in Blanco: "Ora, avanti con Kanté, che avrebbe inviato segnali di gradimento al Real. L’approdo a Madrid del franco-maliano, che Conte aveva chiesto con insistenza all’Inter senza essere accontentato, potrebbe rivelarsi l’argomento definitivo per il sì del salentino alla Casa Blanca, che a quel punto si getterebbe con forza su Lukaku, per allestire una supercoppia offensiva con Benzema", scrive il Corriere dello Sport.