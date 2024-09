Nei prossimi mesi, però, i francesi rischiano di perderlo a parametro zero perché David non intende rinnovare

Jonathan David è uno dei nomi più intriganti che andranno a parametro zero la prossima estate, con l'Inter che sappiamo resta molto vigile su questo tipo di profili. Ma, secondo il Corriere dello Sport, anche la Juventus si è aggiunta alle pretendenti per l'attaccante oggi al Lille: "Nei prossimi mesi i francesi rischiano di perderlo a parametro zero perché David non intende rinnovare e vorrebbe misurarsi con una big del calcio europeo; così, fiutando l’occasione, Giuntoli non ha soltanto drizzato le antenne, ma si sarebbe già mosso sotto traccia per riallacciare i contatti con l’entourage del ragazzo.