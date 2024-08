In attesa di definire gli ultimi colpi - Palacios in entrata, Satriano e magari Correa in uscita -, l'Inter inizia a guardare già in ottica 2025. "Il terreno di gioco dei parametri zero rimane uno dei preferiti del trio Marotta-Ausilio-Baccin nonostante la nuova proprietà, Oaktree, abbia chiarito come i profili da tesserare debbano essere tendenzialmente giocatori con la carta d’identità “leggera”. Da qui sono arrivati i «no» per ingaggiare gli svincolati Hermoso e Ricardo Rodriguez, rispettivamente classe ’95 e ’92", spiega l'edizione di Tuttosport che poi fa il nome di Jonathan David, attaccante classe 2000 in scadenza di contratto col Lille proprio nel 2025.

"Il centravanti canadese, in passato nel mirino di diversi club italiani (Milan, Juventus, Napoli e Roma), ancora al Lille, non sembra intenzionato ad andare via negli ultimi giorni di mercato e soprattutto non pare interessato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. David dunque, se non cambierà il suo status contrattuale, diventerà uno dei più ghiotti parametri zero del prossimo anno e l’Inter sta già valutando pro e contro. David ha iniziato alla grande questa annata - 3 gol in 4 partite fra Ligue1 e preliminari di Champions -, è abile a giocare sia da prima punta di un tridente che in un tandem a due e potrebbe abbinarsi bene con tutti gli attaccanti di Inzaghi. Ovviamente sarà assai richiesto e bisognerà valutare i costi dell’operazione, non tanto per lo stipendio, quanto per le commissioni", aggiunge poi Tuttosport.