A quasi 38 anni Antonio Candreva non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Terminato il contratto con la Salernitana, il giocatore attende una chiamata mentre continua ad allenarsi da solo. "Ho passato l’estate come fossi in ritiro. Mi sono allenato con un preparatore. Ora lo faccio a Milano. Chiaro che toccare il pallone da solo è diverso da fare un allenamento in gruppo. Non sono abituato a stare in attesa. Mi manca la quotidianità, lo spogliatoio, i tifosi, l’avversario. Ma il fuoco dentro è acceso. Il calcio è la mia vita. Sono convinto di poter dare molto. Non ho staccato il cervello. Il gps dice che vado come uno di 28 anni, non come uno di quasi 38", racconta Candreva alla Gazzetta dello Sport.