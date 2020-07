“Uno scudetto da 10”. E’ questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 4 luglio 2020. “Dybala e Luis Alberto, due leader insostituibili per lo scatto finale. Sarri non cambia: con Paulo e Cristiano gioco e gol, per ora non servono rotazioni. Inzaghi lancia lo spagnolo falso nueve. ‘Niente paura, noi abituati all’emergenza’”. Di spalla, intervista a Iniesta sul caso Messi: “Messi unico, ma conta di più il Barça”.