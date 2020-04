Più Xavi o più Iniesta? L’Inter si interroga su Arthur: è lui la chiave per Lautaro

Tra i tanti calciatori del Barcellona accostati all’Inter all’interno dell’ipotetica trattativa Lautaro, quello che stuzzica maggiormente la fantasia della dirigenza nerazzurra è senza dubbio Arthur: il centrocampista brasiliano piace molto ai vertici interisti, che stanno approfondendo la valutazione del giocatore. Più simile a Xavi o a Iniesta? Secondo il Mundo Deportivo non ci sono dubbi: per qualità tecniche, modo di correre, di far girare il pallone, di scelta della posizione, l’ex Gremio è l’erede perfetto di Xavi. Proprio per quetso motivo strapparlo al Barcellona sarà difficilissimo, se non impossibile: per i catalani è incedibile.