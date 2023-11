CdS – Inter, ad Appiano situazione che non capitava da agosto: Inzaghi…

Prosegue il percorso di preparazione dell'Inter verso la prossima gara di campionato. Sabato pomeriggio i nerazzurri scenderanno in campo a Bergamo contro l'Atalanta nella speranza di puntellare il primato in classifica, pur considerando la difficoltà dell'avversario. C'è un aspetto che in qualche modo agevola il lavoro di Inzaghi stavolta e lo sottolinea il Corriere dello Sport:

"Verso la sfida di sabato pomeriggio in casa dell’Atalanta, Inzaghi non sta lasciando nulla al caso visto che può contare su tutta la rosa e non essendoci di mezzo la Champions o le nazionali: non capitava da fine agosto, a cavallo delle vittorie in campionato con Cagliari e Fiorentina. Così come successo ieri, per oggi è fissata un’altra seduta mattutina di allenamento ad Appiano".