Allora, sembrava un’Inter stanca e a corto di energie, tanto che la Juventus ne approfittò per tornare a -2. Una settimana dopo, le difficoltà furono confermate nel successo stentato con il Verona. Quel giorno, però, si sono schiantate le illusioni di tutte le rivali. Perché dal match successivo (perentorio 5-1 al Monza) i nerazzurri hanno spiccato il volo".

