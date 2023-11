CdS – Inter, avvio quasi record: l’obiettivo però è cancellare un precedente

Nerazzurri col piede sull'acceleratore come nel primo anno di Antonio Conte dove però persero il duello scudetto con la Juventus

Inter e Juventus hanno tenuto il passo in questo ultimo weekend di campionato prima della sosta. Staccando le altre, si sono garantite un derby d'Italia con tutti i riflettori puntati anche per motivi di classifica. E a Torino, subito dopo la sosta, ci sarà di divertirsi. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola stamattina: