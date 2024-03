"L’impressione è che le tessere del mosaico stiano tutte andando al loro posto in vista del ritorno in Champions contro l’Atletico Madrid del 13 marzo". Apre così il focus del Corriere dello Sport sull'infermeria dell'Inter, che però sta recuperando tutti i pezzi in vista dei prossimi impegni: "L’allusione è agli infortunati in casa Inter, dove ovviamente vengono fatti tutti gli scongiuri del caso per le due sfide che col Genoa prima, in campionato, contro Genoa e Bologna. Con il rassicurante vantaggio già accumulato in campionato, l’obiettivo è quello di presentarsi al meglio in Europa e in questo senso fanno ben sperare i rientri in gruppo - previsti per oggi, salvo novità last minute - di Acerbi, Thuram e Frattesi.