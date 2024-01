CdS – Inter, c’è un motivetto che Inzaghi canticchia in partenza per Riad

L'ultima volta, un anno fa. La quarta in una carriera ancora non lunghissima. Simone Inzaghi ne avrà di occasioni davanti a sé, ma è già tra i più vincenti di Supercoppa. E in questa edizione può diventare addirittura il numero uno. Il tecnico nerazzurro spera nel nuovo sigillo dopo quelli con Juventus e Milan. Su questo si concentra il Corriere dello Sport nel focus di oggi: "E sono ancora qua (eh già, eh già!) e canticchiandosela un po’ da solo e un po’ in compagnia, il signore delle (Super)coppe avverte intorno a sé il rumore dei nemici, forse non più quello dei presunti amici, guarda in giro e s’accorge che in quest’anno egualmente meraviglioso è cambiato (quasi) tutto, tranne lui.