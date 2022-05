Cds – Inter, chi con Lautaro contro la Samp? Inzaghi ha provato…

Punterà su chi ritiene più in forma o più funzionale all’avversario. Sono di fatto tutti in corsa: ma occhio alla sorpresa

Un solo dubbio per Simone Inzaghi in vista della gara di domani contro la Sampdoria: il partner dell'inamovibile Lautaro Martinez. Queste le ultime da Appiano Gentile secondo il Corriere dello Sport: "Il tecnico punterà su chi ritiene più in forma o più funzionale all’avversario. Sono di fatto tutti in corsa, da Dzeko, quindi, a Correa e a Sanchez. Proprio quest’ultimo, provato nelle esercitazioni tattiche di giovedì potrebbe essere la carta a sorpresa: il cileno sta bene e, in più, ai blucerchiati, in 11 incroci, ha già segnato 4 volte, 3 in nerazzurro. Dzeko, però, ha anche una motivazione in più: dopo 7 stagioni in Italia, è arrivato a 98 centri. Gliene bastano solo altri 2 per raggiungere la tripla cifra.